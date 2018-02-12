Два пассажирских поезда странно столкнулись в Австрии

Два пассажирских поезда столкнулись в австрийской коммуне Никласдорф (федеральная земля Штирия). Об этом сообщает в понедельник, 12 февраля, Steiermark-News.

По информации издания, в результате ЧП погиб по меньшей мере один человек. Еще 22, в том числе трое детей, получили травмы. Всех их доставили в больницы.

Как отмечается, по непонятным причинам произошло боковое столкновение ехавших по соседним путям поездов, один из них сошел с рельсов. Детали инцидента выясняются.

В полиции сообщили, что один из поездов был международным (EuroCity) и следовал из австрийского города Грац в германский Саарбрюккен, второй — местный пригородный. В настоящее время на месте ЧП работают спасатели, движение по линии приостановлено.

В декабре 2017 года в американском штате Вашингтон неподалеку от города Сиэтл поезд на полном ходу сошел с рельсов и упал на шоссе. Погибли три человека.

В том же месяце в районе немецкого города Мербуш столкнулись пассажирский и товарный поезда. О погибших не сообщалось.

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