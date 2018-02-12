ИГ придумало способ сорвать президентские выборы в Египте

Боевики, связанные с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), намерены сорвать голосование на грядущих выборах президента Египта. Об этом сообщает в понедельник, 12 февраля, Associated Press.

По данным агентства, в сети появилось видео, на котором джихадист рассказывает о планирующихся нападениях во время голосования, а также просит египтян держаться подальше от избирательных участков. Он называет выборы отступничеством и призывает соратников пролить кровь.

Подлинность 23-минутного видео не подтверждена, однако оно крайне схоже с распространявшимися ИГ ранее, отмечает AP. В ролике упоминается начавшаяся на прошлой неделе операция египетских военных, также присутствуют кадры прошлых атак ИГ на Синайском полуострове и убийства безоружных солдат и мужчин, заподозренных в связях с силовиками. Отрывок видео публикует Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов.

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Армия и полиция Египта начали крупномасштабную антитеррористическую операцию на Синайском полуострове, а также в дельте Нила и пустынных районах на западе страны, утром 9 февраля. ВВС начали наносить удары по позициям террористов, а население призвали сотрудничать с силовиками. По данным Al Arabiya, с начала операции были ликвидированы 28 боевиков, еще 126 арестовали, с воздуха уничтожили 60 объектов.

Президентские выборы в Египте состоятся 26-28 марта. Участвовать в них будут два кандидата: действующий глава государства Абдул-Фаттах Ас-Сиси, а также подавший документы за 15 минут до крайнего срока Мусса Мустафа Мусса — председатель партии «Завтра» (El-Ghad Party). Он считается политиком, поддерживающим курс нынешнего лидера. Еще одного кандидата не допустили, а пятеро снялись.

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