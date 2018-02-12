В Якутии создадут новую региональную авиакомпанию

Власти Якутии планируют подписать четырехстороннее соглашение на инвестиционном форуме в Сочи о создании новой региональной авиакомпании, сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона.

«Планируется подписать соглашение между Якутией, Бурятией, Минпромом и Минтрансом России о создании новой региональной авиакомпании с обширной маршрутной сетью в Дальневосточном и Сибирском федеральном округах. Предполагается, что парк для новой авиакомпании поставит холдинг "Вертолеты России"», — доложили в правительстве, добавив, что компания будет создана на базе одного из региональных авиаперевозчиков.

Отмечается, что речь идет о поставке самолетов ТВС-2ДТС, производство которых будет организовано на базе Улан-Удэнского авиационного завода с 2019 года (входит в холдинг «Вертолеты России»). Разрабатываемый легкий многоцелевой самолет выгодно отличается от ближайших аналогов, представленных на рынке малой авиации (Cessna, Pilatus, АН-2). В частности, самолет, по данным разработчиков, обладает более приемлемой стоимостью летного часа, увеличенной дальностью и продолжительностью полета, а также адаптирован для эксплуатации в северных регионах.

Создание региональной авиакомпании необходимо для улучшения транспортной доступности малонаселенных районов Крайнего Севера и Дальнего Востока и развития внутри- и межрегиональных связей, пояснили власти. Возможные сроки реализации проекта — 2021-2025 годы.

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