Генерал ФСБ ушел на службу в немецкую фирму

Возглавлявший до 2009 года Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности (ЦИБ ФСБ) генерал-лейтенант Владимир Скорик вышел на работу в должности генерального директора «дочки» немецкой IT-компании SAP. Об этом сообщает РБК.

Скорик возглавил подразделение SAP в СНГ. Источники издания утверждают, что назначение прошло еще в прошлом году и бывший сотрудник ФСБ в новом статусе принял участие в международной IT-форуме стран БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества.

Один из бывших работодателей Скорика, представитель компании «Энвижн Груп» сообщил, что в фирме Скорик отвечал за проекты «под грифом». По мнению собеседника издания, генерал ФСБ поможет SAP удержать позиции немецкой компании в российских госорганах.

Скорик родился в 1951 году. В 1977-м он окончил Высшую школу КГБ, после чего работал в органах до 2000-х, после чего стал заместителем главы Службы контрразведки и главой ЦИБ ФСБ, который специализируется на киберпреступлениях в сфере высоких технологий. Из ЦИБ Скорик ушел в 2009 году, уступив место начальника Андрею Герасимову.

В 2012-2013 годах Скорик возглавлял «дочку» «МегаФона» — компанию «Синтерра», в 2014 году занимал должность генерального директора по взаимодействию с государственными органами компании «Энвижн Груп», основным владельцем которой на тот момент была АФК «Система».

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