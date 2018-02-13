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Причиной отставки сенатора Клинцевича стала вредная болтливость

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Франц Клинцевич
Франц Клинцевич

Причиной ухода Франца Клинцевича с поста первого заместителя председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации стало недовольство его комментариями со стороны Минобороны. Об этом во вторник, 13 февраля, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Как сообщил источник в верхней палате парламента, процесс увольнения Клинцевича инициировало именно министерство. Собеседник издания, близкий к руководству Минобороны, подтвердил, что ведомство было недовольно комментариями сенатора: они не всегда отражали официальную линию, а иногда могли нанести вред, отмечает он.

Так, 7 февраля Клинцевич заявил, что сирийский спецназ движется к месту падения сбитого российского штурмовика Су-25 в провинции Идлиб. Однако в реальности в это время российские и турецкие спецслужбы уже проводили операцию с целью получить тело погибшего пилота Романа Филипова, отмечает источник в Минобороны.

По его словам, в министерстве посчитали, что должность заместителя председателя комитета в Совфеде придает словам Клинцевича официальный вес, а это часто не соответствовало действительности. Поэтому ему лучше стать рядовым сенатором, тогда его слова не будут вызывать подобный резонанс, поясняет собеседник «Ведомостей».

Днем ранее источник РИА Новости в Совфеде сообщил, что Клинцевич написал заявление об уходе с нынешнего поста и станет рядовым сенатором. Место первого зампреда комитета может занять сенатор Карелии Александр Ракитин, до сентября 2017 года руководивший управлением ФСБ по Западному военному округу.

Клинцевич занимает пост первого зампреда комитета по обороне и безопасности с 2015 года. В Совфеде представляет Смоленскую область. С 1990 года он был зампредседателя Российского союза ветеранов Афганистана, где служил в 345-м отдельном парашютно-десантном полку в 1986-1988 годах. Также находился в Афганистане в качестве старшего инструктора политотдела по специальной пропаганде.

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