Рядом с телом погибшего офицера ФСИН нашли записку

Заместителя начальника управления ФСИН по Иркутской области нашли мертвым в гараже возле собственного дома, сообщает «МК». По версии следствия, 38-летний Виктор Шевченко покончил с собой.

Тело мужчины ранним утром 12 февраля обнаружила супруга и вызвала полицию. Прибывшие сотрудники не обнаружили признаков насильственной смерти, зато нашли в его машине предсмертную записку с просьбой никого не винить в случившемся. Предположительная причина трагедии — разлад в семье.

На сайте ГУ ФСИН России по Иркутской области отмечается, что подполковник внутренней службы Шевченко трудился в уголовно-исполнительной системе 14 лет, прошел путь от младшего инспектора до заместителя руководителя территориального органа, был награжден медалью «За отличие в службе» III степени, почетной грамотой ФСИН России.

В ноябре 2017 года в камере психиатрической больницы СИЗО «Бутырка» с интервалом в 12 часов были совершены два самоубийства. Оба заключенных проходили по делам о краже и хранении наркотиков.