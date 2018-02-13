Игрушки Furby напомнили о себе самым страшным органом

Видеоблогер Sam Battle создал орган из 44 игрушек Furby и попытался сыграть на нем. Результат он выложил на YouTube-канале LOOK MUM NO COMPUTER.

Как пишет Mashable, после нескольких лет попыток собирания Furby и применив «чертовски много пайки», он сумел создать то, что может стать самым ужасным инструментом, как визуально, так и в музыкальном плане.

За два дня ролик набрал 368 тысяч просмотров.

Furby — электронная говорящая кукла в виде пушистого сказочного существа. В 1998 году она стала самой продаваемой игрушкой в США, пик ее популярности прошел после 2000 года.

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