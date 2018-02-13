В России без объяснений отложили премьеру новых «Мстителей»

Российскую премьеру супергеройского боевика «Мстители: Война бесконечности» перенесли на восемь дней. Об этом компания Disney сообщила Rambler News Service во вторник, 13 февраля.

Изначально релиз ленты был запланирован на 3 мая — на день раньше, чем в США и Канаде. «Новая дата выхода фильма на широкие экраны — 11 мая 2018 года», — заявили прокатчики. В Disney отказались раскрывать причины переноса премьеры.

Министр культуры России Владимир Мединский заявил журналистам, что не в курсе переноса премьеры. «Я не знаю, я ничего не знаю», — подчеркнул руководитель Минкульта.

3 мая в прокат выходит военная драма «Собибор», одним из сценаристов которого выступил Мединский.

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В январе Ассоциация владельцев кинотеатров России обвинила ведомство во вредительстве из-за переноса премьер фильмов. Члены ассоциации пожаловались, в частности, на то, что Минкульт постановил перенести выход в прокат фильма «Приключения Паддингтона 2» с 18 января на начало февраля. На ту же дату с 25 января был перенесен выход ленты «Бегущий в лабиринте: лекарство от смерти».

В ассоциации заявили, что ранее подобные решения «принимались при выходе в прокат таких фильмов, как "Время первых" и "Салют-7", в результате чего выпуск одной из самых успешных картин 2017 года был перенесен на полгода позже; такое же решение принималось в период выхода фильма "А зори здесь тихие", в результате выход картины "Мстители: Эра Альтрона" был смещен на неделю раньше».

Минкульт обвинил в ситуации с «Приключениями Паддингтона 2» кинокомпанию «Вольга», которая якобы была осведомлена о дате выхода фильма, но допустила предпродажу билетов на январские даты.

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