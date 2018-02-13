Латвия оказалась на грани овощного кризиса

Латвийские магазины рискуют столкнуться с дефицитом местных овощей, так как запасы продуктов подходят к концу. Об этом изданию Delfi рассказала глава сельскохозяйственного кооператива Mūsmāju dārzeņi Эдите Страздиня.

Значительная часть проблем возникнет из-за того, что овощи гниют на складах, потому что их собирали в дождливую погоду. Проблемы ожидаются с морковью, луком, свеклой — их запасы на складах скоро закончатся.

«Если мы говорим о картофеле, то не было убрано примерно 30 процентов потенциального урожая. Не удалось собрать существенную часть урожая корнеплодов, особенно моркови и свеклы. Есть и существенные проблемы с внешним видом и качеством, например, лука», — рассказала Страздиня.

По ее словам, проблем не будет только с картофелем и капустой, так как урожай 2017 года по этим культурам был сравнительно хорошим.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!