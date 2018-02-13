Ошибка продавца помогла американке разбогатеть

Американка больше месяца носила с собой купленный по ошибке выигрышный лотерейный билет. Об этом рассказал новостной портал UPI.

Виктория Этридж (Victoria Ethridge) за несколько дней до Рождества попросила в магазине два купона за два доллара, однако ей вручили более дорогие билеты — за пять долларов. Как только продавщица заметила ошибку, она извинилась и предложила заменить купоны и вернуть деньги, но 52-летняя Этридж решила оставить их себе. «Они могут быть счастливыми», — отметила она.

Женщина оказалась права: один из билетов помог ей выиграть 30 тысяч долларов (примерно 1,7 миллиона рублей). Этридж призналась, что с декабря носила билет с собой и не знала, что с ним делать.

«Но поверьте, я пристально следила за ним. Он был у меня в кошельке, который я постоянно носила с собой. Я позволила потрогать билет только моему мужу, и то — только один раз», — рассказала американка. Выигрыш она собралась потратить на покупку машины, а оставшиеся деньги куда-нибудь инвестировать.

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