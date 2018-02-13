Украинский политик устроил скандал в прямом эфире из-за Саакашвили

Лидер Радикальной партии в Верховной Раде Олег Ляшко устроил скандал в эфире телеканала «112 Украина», заявив, что ведущий Владимир Полуев его «задолбал».

Ведущий поинтересовался у Ляшко, не получает ли Варшава дополнительный рычаг влияния на Украину в связи с высылкой в Польшу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Политик заявил, что не является специалистом в вопросах иммиграционного законодательства, и предложил пригласить в студию канала более компетентных в этом вопросе людей. Ляшко добавил, что считает куда более важным для Киева строительство Россией газопровода «Северный поток-2», что, по его мнению, оставит Украину и Польшу без газотранспортного потенциала.

Коллега Полуева Анна Степанец предприняла попытку вернуть Ляшко к вопросу о Саакашвили, но тот сказал, что эта ситуация ему «безразлична», после чего вернулся к монологу о газопроводе. Полуев перебил Ляшко и указал на важность инцидента Саакашвили в отношениях между Киевом и Варшавой, но политик заявил, что ведущий его «задолбал», а также потребовал уважения.

«Мы же не говорим вам, что вы задолбали нас», — подчеркнула Степанец, но ответа на вопрос о Саакашвили Ляшко так и не дал.

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