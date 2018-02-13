Повар пережевала еду перед готовкой и оказалась «самым отвратительным кулинаром»

Nathan Ceddia / YouTube

На YouTube набирает популярность блогер Натан Седдиа, которая учит зрителей готовить еду оригинальным способом. Вместо блендеров и ножей повар использует только рот, чем приводит в ярость случайных посетителей. Об уникальном кулинаре сообщает Mashable.

По словам Седдиа, она пережевывает все ингредиенты будущих блюд и выплевывает их в тарелку, потому что использование приборов для измельчения продуктов может привести к серьезным травмам. При этом девушка не видит проблемы в антисанитарии.

Пользователи сети не остались равнодушны к повару «новой школы». Многие назвали ролики девушки противными и кошмарными. Некоторые комментаторы признали, что ничего хуже в жизни еще не видели. «С меня хватит. Я покидаю интернет», — признался зритель.

Тем не менее, многие посетители канала не поверили в искренность намерений Седдиа, назвав ее «лучшим троллем последнего времени».

На канал своеобразного кулинара подписались около трехсот человек, однако некоторые уроки девушки набирают более 150 тысяч просмотров. Благодаря кулинару пользователи YouTube научились готовить ртом свекольные панкейки, рожденственскую индейку и мясной тартар.

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