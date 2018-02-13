Британец пролетел полстраны ради концерта любимой группы и оплошал

Пользователи сети посмеялись над британцем по имени Дункан Робб, который пытался за небольшие деньги попасть на концерт любимой американской рок-группы Red Hot Chili Peppers. Вместо этого мужчина случайно купил билеты на выступление шотландской кавер-группы с созвучным названием. Об этом пишет издание Mashable.

«До сих пор не могу поверить, что мы прилетели в Белфаст не ради Red Hot Chili Peppers, а чтобы увидеть лучшую в мире группу волынщиков. Мне казалось, я купил дешевые билеты», — написал Робб в Twitter. За несколько дней пост набрал около 700 ретвитов и более трех тысяч лайков.

Британец рассказал, что купил два билета примерно за 40 долларов и подарил их своей девушке на Рождество. Пара полетела из Честерфилда (Англия) в североирландский Белфаст. Ошибку обнаружили лишь за пару дней до концерта, который был намечен на 10 февраля. Возлюбленная Робба захотела поискать в интернете информацию о представлении, однако не нашла ни слова о выступлении Red Hot Chili Peppers.

Тем не менее любители рок-музыки все-таки сходили на концерт «лучших в мире волынщиков» и даже купили фирменные футболки шотландского ансамбля.

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