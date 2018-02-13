Кремль отреагировал на желание Трампа помочь Путину

Телефонная беседа президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа прошла конструктивно, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 13 февраля.

«Президент выразил признательность американскому коллеге за выражение соболезнования в связи с авиакатастрофой недавней. Что касается готовности помощи в расследовании авиакатастрофы, президент также выразил благодарность за изъявление такой готовности и информировал своего американского коллегу о работе, которая ведется по линии МАК», — сказал Песков.

Материалы по теме Движение вниз Почему разбился самолет в Подмосковье

Также в ходе разговора затрагивалась тема КНДР, добавил представитель Кремля. Президенты созвонились накануне вечером.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США готовы оказать России помощь в расследовании крушения Ан-148.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», следующий по маршруту Москва — Орск, разбился в воскресенье, 11 февраля, через несколько минут после взлета в Раменском районе Подмосковья. На борту судна находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, повлекшем по неосторожности гибель двух и более лиц. Инцидент расследует центральный аппарат Следственного комитета.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!