США выразили готовность оказать помощь в расследовании крушения Ан-148

США готовы оказать России помощь в расследовании крушения Ан-148. Об этом заявил президент Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным, сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Ранее сообщалось, что Трамп выразил российскому лидеру соболезнования в связи с авиакатастрофой, унесшей жизни 71 человека.

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Помимо этого, президенты обсудили ряд аспектов урегулирования палестино-израильского конфликта в преддверии встречи Путина с лидером Палестины Махмудом Аббасом в Москве, а также ситуацию на Корейском полуострове — в частности, дальнейшие шаги по денуклеаризации Северной Кореи.

Агентство напоминает, что последний раз Путин и Трамп созванивались в декабре 2017 года, тогда российский лидер поблагодарил американского коллегу за предоставленные ЦРУ сведения, позволившие предотвратить теракты в Санкт-Петербурге.

Самолет Ан-148, вылетевший из столичного аэропорта Домодедово 11 февраля, через несколько минут после взлета упал в Раменском районе Подмосковья. На его борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

12 февраля стало известно, что в расследовании авиакатастрофы примет участие Украина.

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