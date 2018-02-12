Украина примет участие в расследовании крушения Ан-148 в Подмосковье

Украина примет участие в расследовании крушения самолета Ан-148, разбившегося в Раменском районе Подмосковья 11 февраля. Об этом сообщается на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

«Уведомление о катастрофе направлено в Украину — государство-разработчик самолета. Украина назначила уполномоченного представителя и советников для участия в расследовании в рамках Приложения 13 к Чикагской конвенции», — говорится в сообщении.

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В тексте указывается, что в рамках работы комиссии МАК по расследованию катастрофы созданы летная, инженерно-техническая и административные подкомиссии, а также группы метеообеспечения и УВД, работающие по своим направлениям, предусмотренным правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами.

Днем в воскресенье, 11 февраля, в Раменском районе Московской области разбился самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», следовавший по маршруту Москва — Орск. На борту находился 71 человек — 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, повлекшем по неосторожности гибель двух и более лиц (часть 3 статьи 263 УК). Среди предварительных причин произошедшего — погодные условия, человеческий фактор и техническое состояние лайнера.

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