В Кремле прокомментировали расследование крушения Ан-148

Президент России Владимир Путин регулярно получает информацию о работах на месте крушения Ан-148. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

Представитель Кремля отметил, что рано ожидать заключений относительного причин авиакатастрофы: «Пока, конечно же, невозможно ставить вопрос о каком-то докладе, потому что прошло меньше суток».

Материалы по теме Движение вниз Почему разбился самолет в Подмосковье

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», следующий по маршруту Москва — Орск, разбился в воскресенье, 11 февраля, через несколько минут после взлета в Раменском районе Подмосковья. На борту судна находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.

На месте крушения продолжаются работы по поиску и сбору останков погибших пассажиров и членов экипажа. Как сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, они продлятся еще неделю. Останки направят в Москву для проведения исследований.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, повлекшем по неосторожности гибель двух и более лиц. Инцидент расследует центральный аппарат Следственного комитета.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!