Следователи исключили взрыв Ан-148 в воздухе

Первые результаты расследования катастрофы Ан-148 показывают, что самолет взорвался уже после столкновения с землей. Об этом «Ленте.ру» рассказала Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета России (СКР).

«Установлено, что в момент падения воздушное судно находилось в целостности, без возгорания, взрыв возник после падения самолета», — сообщила Петренко.

По словам официального представителя СКР, в созданную для расследования катастрофы следственную бригаду включены более ста следователей и криминалистов, которые одновременно работают в нескольких регионах. Организовано проведение обысков и изъятие документов в офисе авиакомпании «Саратовские авиалинии».

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Так, уже изъята документация по обслуживанию и техническому осмотру воздушного судна, медицинскому осмотру членов экипажа, образцы топлива, файлы радиообмена диспетчеров и командира воздушного судна, файлы системы слежения за воздушным судном на земле и в воздухе, электронные записи показателей радара полета судна. Назначены необходимые судебно-криминалистические экспертизы.

«В ходе предварительного следствия будут проверены все версии, в том числе исследованы деятельность авиакомпании, техническое состояние воздушного судна, уровень профессиональной подготовки пилотов, факты прохождения ими необходимого обучения», — подчеркнула Светлана Петренко.

Самолет Ан-148, вылетевший из столичного аэропорта Домодедово в воскресенье, 11 февраля, через несколько минут после взлета упал в Раменском районе Подмосковья. На его борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа.Ранее 12 февраля стало известно, что на месте крушения самолета Ан-148 в Подмосковье найден бортовой речевой самописец, его состояние удовлетворительное.

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