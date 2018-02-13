На месте крушения Ан-148 найдено 1400 фрагментов тел

На месте падения самолета Ан-148 в Подмосковье обнаружили 1,4 тысячи фрагментов тел и почти 500 обломков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного штаба.

Материалы по теме Движение вниз Почему разбился самолет в Подмосковье

Ранее глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что спасательная операция на месте падения завершена и работы перешли в поисковую стадию, которая может продлиться около недели.

На сайте спасательного ведомства указано, что исследование местности в районе крушения ведется круглосуточно, к поискам привлечены отряд «Центроспас», ЦСООР «Лидер», силы и средства Раменского и Домодедовского пожарно-спасательные гарнизоны ГУ МЧС России по Московской области и Ногинский спасательный центр. По состоянию на день 12 февраля, всего задействован 981 человек и 191 единица техники, включая девять беспилотников.

Самолет Ан-148, вылетевший из столичного аэропорта Домодедово 11 февраля, через несколько минут после взлета упал в Раменском районе Подмосковья. На его борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

12 февраля стало известно, что на месте крушения самолета Ан-148 найден бортовой речевой самописец, его состояние удовлетворительное.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!