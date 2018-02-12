Трамп пособолезновал Путину в связи с авиакатастрофой в Подмосковье

Президент США Дональд Трамп позвонил российскому лидеру Владимиру Путину и выразил соболезнования в связи с катастрофой самолета Ан-148 в Подмосковье. Об этом в понедельник, 12 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

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Также отмечается, что, помимо этого, президенты обсудили некоторые аспекты ближневосточного урегулирования.

Ранее 12 февраля соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе выразил глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин, однако его подписчики в Twitter с позицией министра не согласились и потребовали убрать сообщение.

Самолет Ан-148, вылетевший из столичного аэропорта Домодедово 11 февраля, через несколько минут после взлета упал в Раменском районе Подмосковья. На его борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

12 февраля стало известно, что на месте крушения самолета Ан-148 найден бортовой речевой самописец, его состояние удовлетворительное.

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