Президент России Владимир Путин простудился, но продолжает работать, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 13 февраля.

«Никаких серьезных заболеваний нет. Все нормально. (...) Зима, сами понимаете», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о причинах отмены нескольких мероприятий с участием президента.

Песков также отметил, что на вторник у Путина было запланировано совещание по микроэлектронике, однако его отложили на более поздний срок. Это было сделано «потому, что материал не был готов к обсуждению в присутствии главы государства», пояснил пресс-секретарь. Кроме того, в среду Путин не посетит форум «Наставник» на ВДНХ, но участники форума приедут к нему.

17 января Песков заверил журналистов, что у российского лидера крепкое здоровье: «Может дать фору многим».

В марте 2015 года пресс-секретарь российского президента в беседе с журналистами тоже утверждал, что беспокоиться о состоянии Путина не следует: президент абсолютно здоров, а его рукопожатие, подчеркивал Песков, такое крепкое, что он «ломает руки».

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