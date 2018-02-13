Россия отстояла «Раковую шейку» у Украины

Компания Roshen, основанная президентом Украины Петром Порошенко, проиграла в Европейском суде юстиции спор с московской фабрикой «Красный Октябрь» о регистрации в ЕС торговой марки карамели «Раковая шейка» под названием Crabs. Решение опубликовано на сайте суда.

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Украинская компания обязана уплатить издержки по данному делу. Суд длился с 2013 года. Roshen намеревалась продавать конфеты под английским названием в странах ЕС. Однако суд пришел к выводу, что продукт Сrab идентичен «Раковой шейке», а графическое оформление торговой марки недостаточно отличается от торговых знаков, использовавшихся ранее, и поэтому может ввести потребителя в заблуждение.

Ранее, 12 февраля, Roshen заявила, что является единственным владельцем всей серии торговых марок «Киевский торт». Это произошло после того, как компания в феврале 2018 года подала в суд на «Ашан» за использование этого наименования торта.

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