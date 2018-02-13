Ректор СевГУ встретился с министрами культуры и образования Иордании

Ректор Севастопольского государственного университета (СевГУ) Владимир Нечаев встретился с министром высшего образования и научных исследований Королевства Иордании Аделем Тувейсси и министром культуры Набихом Джамилем Шоккомом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

Встреча состоялась в рамках визита делегации университета в Иорданию. Стороны обсудили сотрудничество в реализации совместных образовательных программ и научных проектов в сфере ядерной энергетики, информационных технологий, а также академические обмены между Севастополем и Амманом.

Министр культуры Иордании отметил, что сторонам важно сотрудничать в культурной и гуманитарной сферах и взаимодействовать в области изучения археологического наследия и арабистики.

В свою очередь, Нечаев подчеркнул важность взаимодействия России с Иорданией и всем арабским миром в связи с общностью цивилизационных корней и традиционных ценностей стран и народов, а также активным возвращением России в ближневосточную и средиземноморскую политику.

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