Трехлетнюю девочку из России похитили в Вене

В декабре 2017 года неизвестные похитили трехлетнюю девочку из России из номера отеля в столице Австрии. Об этом во вторник, 13 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Как отмечается, возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время следователями СКР проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств похищения и местонахождения ребенка», — сказали в ведомстве.

21 декабря стало известно, что неоднократно судимого жителя Санкт-Петербурга задержали по подозрению в жестоком убийстве 10-летнего мальчика, который вышел из дома и пропал.

Уголовное дело по факту преступления расследуется по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

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