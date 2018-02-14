Социологи узнали число верящих в инопланетян

68 процентов американцев верят в существование разумной жизни за пределами Земли. В 2005 году таких было 52 процента, свидетельствуют данные опроса исследовательской службы Marist Institute for Public Opinion.

Из тех, кто верит во внеземные цивилизации, 74 процента полагают, что инопланетяне развиты не меньше, чем люди. 46 процентов уверены, что жители других планет превосходят землян.

При этом вера в инопланетян распространена больше среди молодых американцев, нежели среди людей преклонного возраста.

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В декабре 2017 года сообщалось, что житель Нью-Йорка заявил о контактах с инопланетянами. По утверждению американца, результатом общения с представителем внеземной цивилизации стало рождение «десятков детей». Свою возлюбленную с другой планеты мужчина изображает на картинах.

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