В Папуа — Новой Гвинее христиане призвали прекратить сожжение ведьм

Предстоятель англиканской церкви Папуа — Новой Гвинеи архиепископ Аллан Миги выступил с критикой убийства людей, заподозренных в колдовстве. По его словам, количество таких случаев в последнее время возросло, пишет ACNS.

Священнослужитель напомнил, что христиане не могут кого-либо лишать жизни. В то же время волна насилия захлестнула Папуа — Новую Гвинею. Доказательство тому — недавнее убийство ребенка, про которого местные жители подумали, что он колдун.

Архиепископ подтвердил, что колдовство это страшный грех, но часто расправы над людьми связаны больше с голыми подозрениями, нежели с реально существующей практикой отправления магических обрядов.

«У нас в стране верховенство закона. Если мы подозреваем, что кто-то поступает неправильно, мы можем сообщить об этом служителям закона. Правонарушителя можно арестовать и привлечь к ответственности, судить и посадить в тюрьму», — подчеркнул Аллан Миги.

На прошлой неделе верховный комиссар по правам человека ООН Зейд Раад аль Хусейн заявил, что убийства людей, заподозренных в колдовстве, стало серьезной проблемой в Папуа — Новой Гвинее.

В прошлом месяце министр внутренних дел страны заявила, что необходимо решительно бороться со случаями сжигания людей, которых окружающие считают колдунами и ведьмами. Но при этом признала, что в сельской местности очень тяжело убедить людей не делать этого.

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Закон о колдовстве был принят в Папуа — Новой Гвинее в 1971 году. Практикующий наложение колдовства человек считается преступником, а его убийцы могут использовать этот факт как смягчающее обстоятельство при суде над ними.

В конце января сообщалось, что полиция нигерийского штата Риверс начала расследование избиения 36-летнего мужчины, которого местные жители заподозрили в колдовстве. Люди подумали, что мужчина превратил в козла человека.

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