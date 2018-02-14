Россиянину сделали новый язык из руки и попросили не держать его за зубами

Жителю Кубани с раком языка провели успешную восьмичасовую операцию по удалению опухоли и восстановлению утраченного из-за нее органа. Об этом говорится на сайте краевого Минздрава.

«Имплантатом для части языка послужил кожно-фасциальный лоскут, взятый из предплечья пациента», — отмечается в сообщении.

Операцию провели челюстно-лицевые хирургии НИИ-ККБ №1.

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За пациентом — 48-летним жителем Брюховецкого района — наблюдали еще две недели, а затем выписали с рекомендациями соблюдать диету и больше разговаривать.

В декабре прошлого года сообщалось, что пластические хирурги из Больницы королевы Виктории в Великобритании впервые пересадили несколько пальцев ног на руку 56-летнего мужчины, которая была почти полностью лишена пальцев 16 лет назад. В результате операции функциональность кисти удалось восстановить.

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