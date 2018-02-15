Компания богатейшего американца обставила Билла Гейтса

Онлайн-ретейлер Amazon впервые обогнал Microsoft по рыночной капитализации, свидетельствуют данные Nasdaq. На закрытии торгов 14 февраля стоимость компании Джеффа Безоса составила 702,5 миллиарда долларов; Microsoft, основанная Биллом Гейтсом, стоила 699 миллиардов.

Материалы по теме Не жалко На что тратят свои деньги самые богатые люди мира

Как отмечает CNBC, по рыночной капитализации Amazon теперь обгоняют только Apple и Alphabet (материнская компания Google) — 849 миллиардов долларов и 745 миллиардов соответственно.

Акции Amazon 14 февраля росли на 2,6 процента до 1 400 долларов за штуку, бумаги Microsoft подорожали на 1,6 процента до 90,8 доллара за штуку.

Безос в 2017 году стал богатейшим человеком мира, лишив этого звания Гейтса. По данным Bloomberg Billionaires Index на 15 февраля, состояние владельца Amazon составило 121 миллиард долларов, основателя Microsoft — 91 миллиард.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!