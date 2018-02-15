Росприроднадзор, Минкомсвязи и «ЕвроХим» подписали соглашение о сотрудничестве

В рамках Российского инвестиционного Форума в Сочи состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Министерством связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязи России) и АО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Соглашение подписали заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ – Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Артем Сидоров, Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров и генеральный директор компании «ЕвроХим» Игорь Нечаев.

Участники Соглашения договорились разработать и реализовать на производственных объектах предприятия «Новомосковский Азот» компании «ЕвроХим» пилотный проект по оснащению действующих производств, а также подготовить по итогам реализации пилотного проекта предложения по разработке проектов нормативных требований, предусмотренных Федеральным законом «Об охране окружающей среды».

В рамках реализации пилотного проекта будет определен перечень производственных объектов и предоставлены исходные данные для реализации проекта. Будет предоставлена информация об оснащении аналогичных производственных объектов в России и за рубежом автоматическими средствами измерения выбросов загрязняющих веществ. Кроме того, будет организовано посещение представителями Росприроднадзора и Минкомсвязи России аналогичных производственных объектов, разработаны предложения по установлению технологических нормативов выбросов на пилотных объектах и технические требования к измерению выбросов загрязняющих веществ на них, подготовлены итоговые предложения проекта, а также разработано техническое задание на создание проектной документации по оснащению пилотных объектов автоматическими средствами измерения выбросов загрязняющих веществ.

«Наша компания является одним из лидеров по внедрению наилучших доступных технологий (НДТ) в сфере экологии и охраны окружающей среды. На всех предприятиях «ЕвроХима» уделяется первоочередное внимание природоохранной деятельности, и реализация совместного пилотного проекта в Новомосковске станет ещё одним серьезным шагом в повышении уровня экологической безопасности наших производственных объектов», — отметил председатель совета директоров АО «МХК «ЕвроХим» Дмитрий Стрежнев.

Реализация пилотного проекта в Новомосковске запланирована в период с марта 2018 по февраль 2019 года.