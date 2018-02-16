Ким Кардашьян лишится части своего гардероба

Телезвезда и участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян объявила о том, что собирается изменить свой стиль в соответствии с советами мужа, рэпера Канье Уэста.

Одежду и аксессуары, которые не впишутся в ее новый гардероб, звезда собирается продать в благотворительных целях на eBay совместно с агентством Auction Cause.

Фото: Ebay 1 /3

Всего предполагается продать 200 вещей, в том числе бикини, джинсовые шорты, комбинезон телесного цвета, сандалии с шнуровкой на высоком каблуке, футболки из туров Канье Уэста и детскую одежду. 10 процентов выручки Кардашьян переведет на счет детской больницы Children's Hospital в Лос-Анджелесе.

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Телезвезда и участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян разместила в своем аккаунте в Instagram фотографию в халате, чалме из полотенца и крупных золоченых серьгах в форме бананов. Полуулыбка Кардашьян и угол падения света создали иллюзию, что ее рот полон мелких острых зубов. Отметив это, пользователи сравнили звезду с пираньей. «Эти мелкие зубы пираньи мне совсем не нравятся. Выглядит очень странно», — прокомментировал юзер sandra_cabaco. Кроме того, некоторые посетители аккаунта отметили, что наряд старит Кардашьян. «Что за старуха?» — написал пользователь nottonightdudde.

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