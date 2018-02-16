Миссия БДИПЧ ОБСЕ заявила о готовновости работать с наблюдателями НОМ

Представители Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ обсудили с координатором «Национального общественного мониторинга» (НОМ) Романом Коломойцевым сотрудничество на президентских выборах 2018 года. Об этом сообщается на официальном сайте НОМ.

Представители НОМ рассказали о планах по наблюдению в день голосования 18 марта и об особенностях своей работы и отличии от других наблюдательных организаций России. По их словам, НОМ не только фиксирует нарушения, но и предотвращает проблемы и восстанавливает избирательные права граждан.

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Зарубежных коллег заинтересовала инновационная информационная система для наблюдения — портал-агрегатор NOM24.ru и его мобильное приложение, работа которых основана на принципах блокчейн. Представители БДИПЧ ОБСЕ обратили внимание и на исследования, которые проводит НОМ в рамках избирательной кампании.

Представители НОМ пригласили своих коллег к сотрудничеству, в том числе по долгосрочному наблюдению во всех субъектах России. Иностранные гости, в свою очередь, пообещали, что обязательно встретятся с местными представителями НОМ в регионах, где работает миссия БДИПЧ ОБСЕ.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Миссия по наблюдению за выборами действует в России по приглашению правительства страны. В ее состав входит основная группа из 13 экспертов, которые находятся в Москве, и 60 долгосрочных наблюдателей, которые будут работать в командах по два человека в разных регионах страны.

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