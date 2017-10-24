В ЦИК отметили снижение числа удаленных наблюдателей

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила о снижении количества удаленных с выборов наблюдателей со 130 в 2015 году до двух человек в 2017 году. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) во вторник, 24 октября.

В администрации президента России состоялось специальное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), в ходе которого обсудили результаты мониторинга соблюдения избирательных прав граждан в ряде городов в единый день голосования 10 сентября 2017 года.

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По словам Памфиловой, изменение муниципального фильтра и допуск общественных наблюдателей являются первоочередными задачами. Она отметила, что законодательством уже предусмотрены обширные гарантии независимости членов избирательных комиссий.

Она также уточнила, что в этом году один наблюдатель был удален в Калининградской области, так как пришел на участок в нетрезвом состоянии.

10 сентября, в единый день голосования, в Севастополе выгнали с избирательного участка наблюдателя от КПРФ, который занимался на избирательном участке съемкой списков избирателей.

В начале августа председатель Центризбиркома призвала наделить общественные некоммерческие организации (НКО) правом направлять наблюдателей на избирательные участки во время выборов. По мнению Памфиловой, это повысит доверие к выборам со стороны общества. При этом она подчеркнула, что выражает только свое личное мнение.