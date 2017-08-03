Памфилова призвала разрешить НКО отправлять наблюдателей на выборы

Общественные некоммерческие организации (НКО) следует наделить правом направлять наблюдателей на избирательные участки во время выборов, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Ее слова приводит ТАСС в четверг, 3 августа.

«Мое глубокое убеждение, что надо подключать другие общественные институты, впрямую не связанные с партиями. Надо не только возрождать некоторые хорошие традиции общественного контроля, какие были раньше, но надо выводить их на новый качественный уровень», — сказала глава ЦИК на молодежном форуме «Территория смыслов на Клязьме».

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По мнению Памфиловой, это повысит доверие к выборам со стороны общества. При этом она подчеркнула, что выражает только свое личное мнение.

В настоящее время общественные организации не могут непосредственно участвовать в наблюдении за ходом голосования, их представители могут быть наблюдателями от партий и кандидатов.

26 июля Памфилова сообщила, что ЦИК и законодатели внесут изменения в процедуру избирательного процесса для повышения прозрачности выборов и расширения возможностей для общественного контроля. Тогда же она заявила о нехватке «грамотных наблюдателей».

10 сентября в единый день голосования по всей стране пройдет более 5,8 тысячи выборов и референдумов разного уровня.