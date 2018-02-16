В сети разгорелся спор о правильном методе чистки зубов

Американка под ником @envyteeee поинтересовалась у подписчиков, что они делают сначала: смачивают зубную щетку водой или выдавливают на нее пасту. Это спровоцировало спор среди пользователей.

Они принялись делиться друг с другом предпочтениями. Под постом уже набралось почти 500 комментариев и более 250 ретвитов.

Как выяснилось, привычки пользователей сильно разнятся. Некоторые из них сначала держат щетку под краном. Другие признались, что пропускают эту процедуру и сразу выдавливают на зубную щетку пасту. После этого первые начали упрекать вторых в некомпетентности. «Эммм как вы можете не промывать щетку в первую очередь?» — удивляется чистоплотный пользователь.

«Те, кто не мочит зубную щетку, прежде чем положить на нее пасту, вероятно, те же люди, которые сначала заливают молоко в миску, и только потом засыпают хлопья»

В треде также поучаствовали оригинальные подписчики, которые каждый раз меняют порядок действий при чистке зубов. Нашлись и те, кто не пользуется зубной щеткой вообще.

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