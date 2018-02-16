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Обнаружен способ навсегда сохранить сообщение в WhatsApp

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Найден способ сохранить сообщения в WhatsApp, даже если отправитель удалит их: переписку можно спасти с помощью цитирования. На эту возможность обратил внимание портал The Next Web.

Несколько месяцев назад мессенджер WhatsApp предоставил возможность удалять сообщения, если они отправлены по ошибке или пользователь не хочет, чтобы они оставались в переписке. Однако алгоритм сработал не полностью: достаточно процитировать или напрямую ответить на сообщение, чтобы оно было сохранено.

В инструкции администрация WhatsApp подчеркивает, что сообщения можно удалять лишь в течение семи минут после отправки. Однако возможность продлевать срок хранения сообщения с помощью кавычек или функции ответа не оговаривается.

Цитируемые сообщения как в групповых, так и в частных чатах продолжают отображаться даже в случае удаления. Сейчас пользователи размышляют, как расценивать эту особенность — как ошибку или специальную опцию.

Ранее специалисты обнаружили еще несколько недостатков в обращении с сообщениями WhatsApp, отмечает The Next Web. Испанский технологический блок AndroidJefe доказал возможность восстановить удаленные сообщения из истории уведомлений Android. Некоторые СМИ позднее указали, что, опираясь на этот подход, им удалось восстановить все прочитанные сообщения.

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