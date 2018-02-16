Модели прошлись по белому порошку и создали арт-объект

На Неделе моды в Нью-Йорке во время показа марки Marc Jacobs манекенщицы приняли участие в перфомансе, сообщает The Cut.

Подиум на показе коллекции осень-зима 2018-2019 от креативного директора и основателя бренда Марка Джейкобса был засыпан белым порошком, напоминающим песок. Шагая по нему, модели ногами протирали в порошке дорожки, и полосы темного пола превращались в своеобразный уникальный арт-объект.

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В феврале 2018 года на Неделе моды в Нью-Йорке пол на модном дефиле бренда Calvin Klein в помещении American Stock Exchange был полностью засыпан попкорном. На декор помещения перед показом очередной коллекции сезона осень-зима 2018-2019 от креативного директора бренда Рафа Симонса ушло около 200 тысяч литров продукта марки Popcorn Charlie’s. Среди гостей были замечены голливудские актрисы Марго Робби и Николь Кидман: они были вынуждены ходить по попкорну на высоких каблуках. Эксперт моды Ванесса Фридман написала в своем аккаунте в социальной сети Twitter, что «попкорн совсем не полезен для обуви».

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