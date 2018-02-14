Гостей модного показа вынудили ходить по попкорну

Пол на модном дефиле бренда Calvin Klein в помещении American Stock Exchange был полностью засыпан попкорном, сообщает New York Post.

На декор помещения перед показом очередной коллекции сезона осень-зима 2018-2019 от креативного директора бренда Рафа Симонса ушло около 200 тысяч литров продукта марки Popcorn Charlie’s. Среди гостей были замечены голливудские актрисы Марго Робби и Николь Кидман: они были вынуждены ходить по попкорну на высоких каблуках.

Эксперт моды Ванесса Фридман написала в своем аккаунте в социальной сети Twitter, что «попкорн совсем не полезен для обуви».

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В Нью-Йорке во время New York Fashion Week прошло модное шоу в поддержку проекта в защиту жертв харрасмента meToo. Девушки-модели в черных и белых платьях вышли на подиум со стилизованными ангельскими крыльями за плечами. Мужчины-модели появились на дефиле в объемных масках в виде голов карикатурных свиней.

«Я не думаю, что это шоу изменит положение вещей буквально за один вечер, — сказала Мириам Чалек (Myriam Chalek), креативный директор сайта American Wardrobe и организатор показа. — Но я думаю, что это большой шаг вперед, в который я внесла свой вклад. Женщина, которая обрела силы — это женщина, которую невозможно остановить».

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