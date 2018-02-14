В небе над Лондоном появился гигантский внутренний орган

Британский бренд аксессуаров Anya Hindmarch запустил над Лондоном гигантский красный воздушный шар в форме стилизованного сердца, сообщает WWD.

Таким образом марка отметила праздник всех влюбленных — День святого Валентина. Акция прошла под девизом «Это не только для тебя — это для всех». Представители бренда отметили, что чувство юмора и позитивное отношение к жизни создательницы бренда Аньи Хиндмарч теперь очевидно не только поклонникам ее аксессуаров, но и всем жителям города и туристам.

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В феврале экипировщик российской сборной на Олимпиаде в Пхенчхане — компания Zasport — выпустила лимитированную коллекцию толстовок и футболок ко Дню святого Валентина. Он посвящен влюбленным спортивным парам: сноубордистам Вику Вайлду и Алене Заварзиной, керлингистам Анастасии Брызгаловой и Александру Крушельницкому, фигуристам Татьяне Волосожар и Максиму Транькову, а также гимнастам Дарье Спиридоновой и Никите Нагорному.

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