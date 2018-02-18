МЧС России передало Ирану координаты вероятного места крушения авиалайнера

МЧС России предоставило по запросу Ирана координаты места крушения самолета ATR-72. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу спасательного ведомства.

«От правительства Исламской Республики Иран в адрес министра России по чрезвычайным ситуациям Владимира Пучкова поступило обращение об оказании помощи в определении координат места крушения самолета посредством космического мониторинга. Необходимые сведения о предполагаемом месте крушения были направлены по дипломатическим каналам связи», — рапортовали в МЧС, добавив, что глава ведомства Владимир Пучков предложил практическую помощь в ликвидации последствий авиакатастрофы.

Самолет ATR-72 авиакомпании Iran Aseman Airlines совершал внутренний рейс, через 50 минут после взлета из аэропорта Мехрабад он пропал с радаров. На его борту находились 60 пассажиров, в том числе один ребенок, и шесть членов экипажа.

Поиск осложнен из-за неблагоприятных погодных условий.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



