Полиция освободила застрявших друг в друге немцев с манекеном-рыцарем

В немецком городе Майнц (земля Рейнланд-Пфальц) полицейские освободили двух мужчин, которые оказались в затруднительном положении. Об этом сообщает Associated Press.

Полицию вызвали жильцы дома, услышавшие шум. Попав в квартиру, офицеры обнаружили 58-летнего мужчину, который там жил, и его 61-летнего гостя. Согласно отчету, они были «безнадежно переплетены между собой, большим радиоуправляемым автомобилем, а также манекеном, который был одет в костюм рыцаря».

Полицейским удалось их освободить, однако мужчины оказались слишком пьяны, чтобы объяснить, как это с ними случилось. В полиции добавили, что все это было бы смешно, если бы один из них «был более вежлив». В результате ему предъявили обвинения в оскорблении сотрудников правоохранительных органов.

В 2017 году сообщалось, что в китайском городе Цинъян, провинция Ганьсу, пожарные спасли пьяного мужчину, застрявшего в фонарном столбе.

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