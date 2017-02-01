В Непале две козы застряли в одном горшке

Житель непальского города Лалитпур освободил двух коз, которые застряли в одном горшке. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает Daily Mail.

На опубликованном изданием видео мужчина не смог сдержать смеха, когда заметил пару животных с большим желтым сосудом на головах.

Он попытался снять горшок, но из-за цепляющихся рогов это потребовало усилий. Освобожденные козы немедленно убежали прочь.

В январе сообщалось о пьяном жителе китайского города Циньян, который застрял внутри фонарного столба. Чтобы извлечь его, понадобилась помощь пожарных.