Малые предприятия Тульской области получат поддержку

Малые и средние предприятия Тульской области могут получить кредитно-гарантийную поддержку на 1,9 миллиарда рублей. Об этом говорится в пресс-релизе Корпорации МСП.

19 февраля в рамках рабочей встречи главы корпорации Александра Бравермана и губернатора Тульской области Алексея Дюмина обсуждались результаты совместной работы в области поддержки малых и средних компаний в регионе и дальнейши еперспективы.

По словам Дюмина, в области работает более 62 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. В этой сфере занято более 180 тысяч человек. «Тесный диалог власти и бизнеса уже не первый год помогает нам реализовывать курс президента России Владимира Путина на формирование благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности. Опыт Тульской области по созданию системы поддержки бизнеса признан одним из самых успешных в России», — сказал Дюмин.

Глава региона напомнил, что в Тульской области активно внедряются 12 целевых моделей по упрощению административных процедур, повышению инвестиционной привлекательности, созданию благоприятных условий ведения бизнеса.

Гендиректор Корпорации МСП в свою очередь добавил, что данные за прошлый год свидетельствуют об увеличении экономической активности, укреплении потенциала сегмента МСП в регионе и повышении уровня информированности предпринимателей о государственных инструментах содействия развитию малого и среднего бизнеса.

«Мы продолжаем взаимодействие с руководством Тульской области в рамках реализации приоритетных задач в области формирования инфраструктуры поддержки бизнеса, а также развиваем новые направления совместной работы, включая поддержку проектов в области сельхозкооперации», — сказал он.

Глава Корпорации МСП сообщил, что общий объем выданных предпринимателям региона гарантий и поручительств на сегодняшний день составляет 654,3 миллиона рублей, что позволило малым и средним компаниям привлечь более миллиарда рублей кредитных средств для реализации проектов в сфере сельского хозяйства и сельхозпереработки, промышленного производства, строительства, сферы услуг.

Представители Корпорации МСП также приняли участие в презентации 6 инвестиционных проектов Тульской области, которым может быть оказана кредитно-гарантийная поддержка. Общий объем данных проектов может составить 1,9 миллиарда рублей, размер инвестиций — 2,9 миллиарда рублей. В частности, предприятие «Киреевский солепромысел» планирует привлечение заемных средств для финансирования производства по добыче соли, «Альянс-гарант» реализует проект по строительству жилого микрорайона «Петровский квартал».

В 2017 году объем гарантийной поддержки малых и средних предприятий Тульской области по сравнению с показателями 2016 года в Тульской области был увеличен с 49,8 до 427,4 миллиона рублей. Кроме того, в рамках взаимодействия с Корпорацией МСП Тульская область присоединилась к реализации программ обучения Корпорации. В 2017 году в регионе было проведено 10 тренингов по программам «Азбука предпринимателя» и «Школа предпринимательства». В нынешнем году данная работа будет продолжена.