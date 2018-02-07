Корпорация МСП встретилась с предпринимателями Ярославской области

Делегация Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) встретилась с руководством Ярославской области и предпринимательским сообществом региона. Об этом говорится в сообщении Корпорации.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и генерального директор Корпорации МСП Александр Браверман обсудили результаты совместной работы в области поддержки малых и средних компаний в регионе и перспективы дальнейшего взаимодействия.

«В настоящее время в экономике региона предприятия малого и среднего бизнеса составляют более 40 процентов и обеспечивают занятость около трети трудоспособного населения», — рассказал Дмитрий Миронов. Ярославская область, по его словам, сейчас занимает второе место в ЦФО по количеству малых предприятий на тысячу населения. «И нам важно расширить географию работы Портала Бизнес–навигатора МСП, который не только позволяет разработать идею, но и воплотить ее в жизнь. Важно, что в этом проекте мы активно задействуем студентов, поскольку это как раз та среда, где «подрастает» новый класс инновационных предпринимателей», – подчеркнул губернатор.

По словам Александра Бравермана, взаимодействие Корпорации и руководства Ярославской области позволяет обеспечить высокую эффективность работы по поддержке бизнес. «Так, малым и средним компаниям региона, реализующим проекты в области сельского хозяйства, промышленного производства, строительства и сферы услуг, предоставлено 133 гарантии и поручительства на сумму более 2,1 триллиона рублей, что позволило им привлечь более 2,5 триллиона рублей. Росту предпринимательской активности и расширению информированности бизнеса о реализуемых мерах поддержки способствует работа Портала Бизнес-навигатора МСП, который предприниматели активно используют для открытия и развития бизнеса», — подчеркнул он.

Глава Корпорации МСП также сообщил, что за 2016-2017 годы крупнейшими заказчиками с государственным участием заключено почти 3 600 договоров общим объемом 17,78 миллиарда рублей с субъектами МСП, зарегистрированными на территории Ярославской области.

Кроме того, представители Корпорации МСП провели встречу с предпринимателями Ярославской области, в рамках которой прошла презентация сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП. Помимо этого представители Корпорации МСП приняли участие в презентации 6 инвестиционных проектов Ярославской области, которым может быть оказана кредитно-гарантийной поддержка Корпорации (в рамках НГС и Программы стимулирования кредитования субъектов МСП). Общий объем кредитно-гарантийной поддержки данных проектов может составить около 1,5 миллиарда рублей. Общий объем инвестиций в проекты составляет 1,8 миллиарда рублей.

Портала Бизнес-навигатора МСП полезен как для владельцев бизнеса, так и тех, кто только планирует открыть свое дело. С помощью Портала Бизнес-навигатора МСП можно определить оптимальный вид бизнеса, наилучшее местоположение, рассчитать бизнес-план, узнать о конкурентах, получить информацию о кредитных продуктах для малого и среднего бизнеса, мерах государственной поддержки, участии в закупках крупнейших заказчиков с государственным участием и другое.

В 2017 году на Портале Бизнес-навигатора МСП был запущен ряд новых сервисов: система «Поток» (предоставляет пользователям набор инструментов для создания веб-сайтов и продвижения своей продукции в сети Интернет) и система «Жизненные ситуации» (предоставляет пользователям информацию в формате рекомендаций и пошаговых инструкций по стадиям жизненного цикла бизнеса). Осенью 2017 года было запущено мобильное приложение, которое обеспечивает комфортную работу с порталом с помощью мобильных телефонов и планшетов.

На сегодняшний день Портал Бизнес-навигатор МСП охватывает 171 город Российской Федерации с численностью жителей более 100 тысяч человек и столицы отдельных субъектов Российской Федерации. Всего в период с сентября 2016 года по февраль 2018 года на Портале Бизнес-навигатора МСП зарегистрировались 4 228 предпринимателей региона.