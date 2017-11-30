Корпорация МСП помогла предпринимателям привлечь 9,4 миллиарда рублей

Более 650 гарантий и поручительств на сумму 7,5 миллиарда рублей, по данным на ноябрь 2017 года, было выдано Корпорацией МСП малым и средним компаниям из моногородов. В результате, кредитно-гарантийная поддержка позволила предпринимателям привлечь 9,46 миллиарда кредитных средств на развитие проектов. Об этом в рамках съезда мэров моногородов в Сколково рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман.

По его словам, лидирующие позиции среди моногородов по объему полученной субъектами МСП гарантийной поддержки в 2017 году заняли Набережные Челны и Елабуга (Республика Татарстан), Кумертау (Республика Башкортостан), город Гаврилов-Ям (Ярославская область) и Выкса (Нижегородская область).

Кроме того, как подчеркнул Браверман, в 2017 году по сравнению с предыдущим, удалось обеспечить положительную динамику в области увеличения объемов закупок крупнейшими заказчиками у субъектов МСП, зарегистрированных на территории моногородов. По данным на ноябрь 2017 года, прирост объема закупок составил 60,41 процента (рост с 29,86 миллиарда рублей до 47,9 миллиарда рублей), количество договоров с субъектами МСП из моногородов выросло на 47,44 процента (с 2 тысяч 928 до 4 тысяч 317).

Глава Корпорации МСП также отметил, что информацию о реализуемых мерах поддержки предприниматели получали в том числе с помощью Портала Бизнес-навигатора МСП. В настоящее время данный ресурс охватывает 171 город с численностью жителей более 100 тысяч человек и столицы отдельных субъектов РФ.