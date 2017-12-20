Корпорация МСП приняла участие в бизнес-форуме проекта «ЭТНОМИР»

Представители Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) приняли участие в бизнес-форуме «ЭТНОМИР – площадка развития малого и среднего бизнеса». Об этом говорится в сообщении Корпорации.

В состав участников мероприятия вошли заместитель губернатора Калужской области Николай Калиничев, руководитель проекта «ЭТНОМИР» Руслан Байрамов, заместитель генерального директора Корпорации МСП Светлана Кузнецова, заместитель директора направления «Социальные проекты» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Антон Яремчук.

Участники форума обсудили вопросы развития малого и среднего бизнеса на примере проекта «ЭТНОМИР». Одной из ключевых тем форума также стала реализация проекта «Россия в ЭТНОМИРЕ», поддержанного на расширенном заседании Наблюдательного совета АНО «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов» под председательством президента Российской Федерации Владимира Путина в июле 2016 года. Также в рамках форума были представлены примеры успешно реализованных в «ЭТНОМИРЕ» бизнес-кейсов.

«Корпорация МСП намерена оказывать всестороннюю поддержку резидентам проекта ЭТНОМИР. Формат и механизмы такого взаимодействия определены соответствующим планом мероприятий, — подчеркнула заместитель генерального директора Корпорации МСП Светлана Кузнецова, — Речь идет, в частности о кредитно-гарантийной, информационно-маркетинговой и имущественной поддержке таких компаний».

Так, в рамках предстоящего сотрудничества руководство проекта «ЭТНОМИР» будет направлять на рассмотрение в Корпорацию МСП информацию о проектах-резидентах парка, претендующих на получение поддержки. Кроме того, представители Корпорации организуют регулярные встречи с представителями компаний-резидентов парка для информирования о реализуемых мерах поддержки малых и средних компаний, проведут обучение предпринимателей в рамках бесплатных программ «Азбука предпринимателя» и «Школа предпринимательства». Кроме того, будут рассмотрены возможности для тиражирования модели парка «ЭТНОМИР» в субъектах Российской Федерации.

Также в рамках форума представители Корпорации МСП провели презентацию сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП.

Портал Бизнес-навигатора МСП — это ресурс для предпринимателей, которые хотят открыть или расширить свой бизнес. Портал бизнес-навигатора МСП помогает выбрать бизнес, рассчитать примерный бизнес-план, найти, где взять кредит и оформить гарантию, узнать о мерах поддержки бизнеса, найти помещение для бизнеса в аренду, быть в курсе планов закупок крупных заказчиков и многое другое.

В 2017 году на Портале Бизнес-навигатора МСП был запущен ряд новых сервисов: система «Поток» (предоставляет пользователям набор инструментов для создания веб-сайтов и продвижения своей продукции в сети Интернет) и система «Жизненные ситуации» (предоставляет пользователям информацию в формате рекомендаций и пошаговых инструкций по стадиям жизненного цикла бизнеса). Осенью 2017 года было запущено мобильное приложение, которое обеспечивает комфортную работу с порталом с помощью мобильных телефонов и планшетов.

Напомним, что на сегодняшний день Портал Бизнес-навигатор МСП охватывает 171 город Российской Федерации с численностью жителей более 100 тысяч человек и столицы отдельных субъектов РФ. По данным на декабрь 2017 года, на портале зарегистрировано 705 148 пользователей, 505 863 из которых — субъекты МСП.

