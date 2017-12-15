Корпорация МСП презентовала Бизнес-навигатор японской ДЖЕТРО

Представители Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства провели в Москве презентацию сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП для представителей Японской организации по развитию внешней торговли (ДЖЕТРО). Об этом говорится в сообщении Корпорации.

В ходе мероприятия японская сторона отметила заинтересованность предпринимателей Японии в использовании сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП для открытия бизнеса на территории России. Кроме того, в планах ДЖЕТРО изучение возможности использования решений портала в системе поддержки МСП в Японии.

Сотрудничество между Россией и Японией в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства получило новый импульс развития после представления премьер-министром Японии Синдзо Абэ на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Сочи 6 мая 2016 года Плана сотрудничества из восьми пунктов.

В целях реализации Плана на полях Восточного экономического форума-2016 был подписан Меморандум о взаимопонимании между Корпораций МСП и ДЖЕТРО, а в 2017 году на том же форуме состоялось подписание «дорожной карты» по реализации мероприятий, направленных на содействие в локализации японских производств на территории России и встраивание российских субъектов МСП в цепочки поставщиков японских предприятий. В соответствии с «дорожной картой» в настоящий момент осуществляется поиск потенциальных партнеров для 7 японских компаний. Весной 2018 года планируется проведение B2B между японскими компаниями и отобранными российскими субъектами МСП.

Японская организация по развитию внешней торговли (ДЖЕТРО) – это созданная правительством Японии организация, осуществляющая содействие развитию взаимной торговли и инвестиций между Японией и другими странами мира. Организация первоначально была образована в 1958 году для содействия развития японского экспорта за рубеж. ДЖЕТРО в 21 веке поменяла свою основную задачу на привлечение прямых иностранных инвестиций в Японию и оказание содействия малым и средним предприятиям Японии в развитии их международного коммерческого потенциала.

