Объяснено смертоносное влияние пещеры-убийцы

Вулканологи из Университета Дуйсбурга-Эссена в Германии объяснили, каким образом пещера, расположенная в античном городе Иераполе (Турция), убивала приближавшихся животных, но была безопасной для людей. Оказалось, что в подземной полости скапливались ядовитые концентрации углекислого газа, который образует приповерхностный слой толщиной 40 сантиметров. Об этом пишет издание Science Alert.

Пещера, рядом с которой были построены арена и трибуны, использовалась древними римлянами для жертвоприношения домашнего скота богу Плутону. Она считалась вратами в загробный мир. Как отмечал древнегреческий историк Страбон, из пещеры выходил плотный дым, который убивал животных, стоило им зайти внутрь, однако люди оставались живыми. Археологи раскопали смертоносную полость в 2011-2013 годах.

По словам исследователей, в пещеру снизу просачивается углекислый газ из-за вулканической активности. Он выходит из подземной полости, ночью образуя на арене «озеро» толщиной около полуметра. Выше углекислый газ быстро рассеивался, не представляя опасности для людей, однако на уровне 10 сантиметров в утренние часы концентрация достигает пика и становится смертельной и для человека. В течение дня из-за лучей Солнца слой газа почти исчезает, но продолжает убивать насекомых у самой поверхности. В самой пещере концентрация газа достигает 86-91 процент.

Рядом с Неаполем на флегрейских полях находится другая подобная пещера, называемая Собачьей. Она использовалась в качестве аттракциона, посетители которого могли понаблюдать за влиянием диоксида углерода на собак.

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