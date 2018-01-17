Найден крупнейший подводный «портал в иной мир»

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Группа дайверов открыла самую протяженную затопленную пещеру в мире, которая расположена на полуострове Юкатан (Центральная Америка). Подземная система связана с сенотами — заполненными водой карстовыми провалами, которые у древних майя считались «вратами» в загробный мир. Об открытии сообщается на сайте проекта Gran Acuífero Maya (GAN).

Общая длина пещеры составляет 347 километров, что делает ее второй по величине подземной пещерой в мире. Первое место занимает Мамонтова пещера в США (длиной более 587 километров), большая часть которой является сухой. Исследователи выяснили, что 263-километровая пещерная система Сак-Актун, расположенная рядом с мексиканским городом Тулум, соединяется с 83-километровой Дос Охос.

Поиски связи между Сак-Актун и Дос Охос велись в течение 14 лет, однако лишь 10 января стало очевидно, что две пещерные системы действительно являются одной. Согласно правилам спелеологии, название большей пещеры переносится на всю систему, поэтому можно сказать, что Сак-Актун увеличилась на 83 километра.

Дайверы теперь ищут связь между ней и тремя более мелкими подземными системами в окрестностях города Тулум. Кроме того, была обнаружена еще одна крупная пещера, предположительно связанная с Сак-Актун — 18-километровая «Мать всех сенотов».

Исследования гигантской подземной системы начались в 1997 году с сенота Gran Cenote. Карстовые провалы, связанные с пещерами, разбросаны по всему Юкатану и считались священными для майя. Они являются единственными источниками питьевой воды на полуострове, поэтому вокруг них коренные американцы строили города и другие поселения. В некоторые сеноты майя бросали ценные предметы, считая провалы «порталом» в мир мертвых. Археологи до сих пор находят артефакты, сделанные из золота, а также останки жертвенных животных и людей.

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