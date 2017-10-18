На Луне нашли гигантский туннель

Результаты наблюдений, проведенных с помощью космического аппарата Kaguya, показали, что на поверхности Луны имеется пещера, протяженностью около 50 километров. Полость в скальных породах, по мнению специалистов, может стать в будущем убежищем для астронавтов, которые высадятся на естественный спутник Земли. Об этом сообщает издание The Japan Times.

По оценке специалистов, пещера возникла около 3,5 миллиарда лет назад в результате вулканической активности. Она находится под комплексом лавовых куполов, называемых холмами Мариуса.

Вращающийся вокруг Луны искусственный спутник сначала обнаружил отверстие диаметром 50 метров и такой же глубины. Однако результаты исследования полости с помощью радиоволн показали, что оно является входом в длинную лавовую трубку.

Астрономы полагают, что пещера может быть подходящим местом для строительства постоянной базы для астронавтов. Она будет защищать людей от солнечной радиации и космических лучей.