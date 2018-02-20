Наука и техника
 
Последние новости
Российские войска начнут глушить мобильную связь в Сирии
На телевидении раскрыли секрет идеального поцелуя в кадре
Названы самые качественные марки зерненого творога
В США рассказали о цели наращивания мощи в Черном море
Проститутка рассказала об особенностях своей напряженной работы и бухгалтерии
Назван простой способ прожить долго
Трамп стал самым непопулярным президентом за всю историю США

Назван простой способ прожить долго

Перейти в «Мою Ленту»

Британские ученые показали, что регулярные умеренные физические нагрузки на свежем воздухе связаны с пониженным риском смертности у пожилых мужчин. Исследование опубликовано в British Journal of Sports Medicine, сообщает EurekAlert!.

Исследования показали, что ежедневная получасовая прогулка с собакой или работы в саду на 17 процентов снижают риск смертности. Данный вывод справедлив с учетом поправки, связанной с негативным влиянием на здоровье пожилых мужчин продолжительного сидения.

Авторы исследования отслеживали состояние здоровья и динамику смертности 1181 британских мужчин, чей средний возраст на момент начала исследования составлял 78 лет. За каждым человеком наблюдали в среднем в течение пяти лет, к концу наблюдения 194 мужчин скончались.

Специалисты отмечают, что, хотя интенсивные физические упражнения эффективнее прогулки с собакой или работы в саду для снижения рисков смертности, не все пожилые мужчины могут их переносить. При этом умеренная физическая нагрузка, полагают ученые, вносит существенный вклад в увеличение продолжительности жизни.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Найден новый способ борьбы со старением
Найдены работающие после смерти гены
У людей нашли источник вечной молодости
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0119 февраля

Забрало закрой!

Российских солдат будущего боятся уже сейчас
15:4017 февраля

SpaceX перенесла запуск глобального интернета

01:14Сегодня

Ученые нашли у будущих отцов причину возникновения шизофрении у потомства

04:56Сегодня

Ученые нашли легкий способ улучшить память

Наука и техника00:0116 февраля
Луис Глазман «Битва при Ситке»

Обойдемся

Эти индейцы воевали с русскими до 2004 года. Они вынудили Россию продать Аляску
09:37 4 февраля

ВКС России получат более 100 современных самолетов и вертолетов

23:2819 февраля

Для женщин нашли способ отказаться от нежелательного секса

00:07Сегодня

Американская секретная ракета попала на видео

Наука и техника00:0630 ноября 2017
Красноармейцы в финском плену. Лагерь в области Париккала

«Красноармейцы — голодные и нищие колхозники»

Сталин обрек тысячи солдат на мучительную смерть и подарил Финляндию Гитлеру
17:5519 февраля

Оценена способность России строить авианосцы

19:2519 февраля

Google раскрыла опасную уязвимость Windows

08:12 3 февраля

Российская армия получит новейшее гиперзвуковое оружие

Россия
«Домохозяек обычно заражает муж»
Почему беспорядочная сексуальная жизнь россиян приводит к эпидемии рака
Русский характер
Вулканы, медведи и разруха. Курилы — рай для сурового туризма
«Пойду работать комбайнером»
Путин думает о будущем, пока остальные рвутся во власть
Российские студенты составили свой рейтинг вузов
Старик и космос
Российский пенсионер в одиночку построил планетарий и стал легендой
Чиновники оценили выживаемость россиян на работе
Две сестры сняли прощальное видео и покончили с собой
Все материалы
Мир
Сергей ЛавровДивный вялый мир
Пока Украина просит денег, Запад вспоминает пророчество Путина
Тучность полицейских признали угрозой для Нью-Йорка
Названо главное уязвимое место армии США
Российский пенсионер порезал трех мигрантов в Германии
В Бельгии врачи проигнорировали желание пациента жить и умертвили его
Индонезийские живодеры выпустили в обезьяну 130 пуль
Японцев с детства решили натаскивать на проблему Курил
Все материалы
Бывший СССР
Опасная добыча
На Украине прессуют майнеров. Их сажают за терроризм и отбирают биткоины
Верующий с гранатой попросил Бога простить его грехи
В расход: грузинские снайперы раскрыли стрелявших по Майдану
Протестующих убивали иностранцы и депутаты Рады
Европа обещала прикрыть россиян на Украине в день выборов президента
Российские пожарные гидросамолеты Бе-200 остались без двигателей из-за Украины
Водяного заподозрили в попытке дестабилизации Украины
Киев назвал условия для появления миротворцев в Донбассе
Все материалы
Экономика
Крутите барабан
Их оружием убивали по всему миру. Теперь они банкроты
Названы самые качественные марки зерненого творога
Саудовская Аравия решила стать атомным гигантом
Неизвестный трейдер стал миллиардером на обвале биткоина
Реальные доходы россиян снизились на 50 процентов
Шведы испугались исчезновения наличности
Мотор «тянет» за рубеж
Двигатели ЯМЗ-530 отмечены «Премией развития»
Все материалы
Силовые структуры
Маленький Чернобыль
Они отыскали в Чечне радиоактивную «бомбу» и разозлили Басаева
Жиган или пинчер
Хорошо ли вы знаете блатной жаргон: тест «Ленты.ру»
Кровавое воскресенье: в Дагестане расстреляли православных
Убиты пять человек, нападавший присягнул «Исламскому государству»
У «Матросской тишины» сменился начальник после скандала с VIP-камерами
В убийстве шансонье Петра Гары заподозрили его сожителя-гея
В нападении на прихожан в Кизляре усмотрели теракт
В Москве зарезали шансонье Петра Гару
Все материалы
Наука и техника
Забрало закрой!
Российских солдат будущего боятся уже сейчас
Луис Глазман «Битва при Ситке»Обойдемся
Эти индейцы воевали с русскими до 2004 года. Они вынудили Россию продать Аляску
Звон мечей
Лучшая ролевая игра со времен Morrowind и «Ведьмака»: Kingdom Come: Deliverance
Назван простой способ прожить долго
Ученые нашли у будущих отцов причину возникновения шизофрении у потомства
Ученые нашли легкий способ улучшить память
Для женщин нашли способ отказаться от нежелательного секса
Все материалы
Спорт
Голодные и злые
Россия приехала на Олимпиаду без лидеров. И это к лучшему
Олимпийский чемпион Литвинов умер на сборе
Лукашенко пообещал «растрясти» МОК из-за оценки на Играх российского судьи
Четырехкратный олимпийский чемпион призвал наказать норвежских астматиков
Федерация керлинга России поборется за пойманного на допинге призера Игр
Шведский призер Олимпиады призвал бойкотировать соревнования в России
Александр Абраменко и Илья БуровЧто, опять?
Олимпиада объединяет народы, а мельдоний наносит новый удар
Все материалы
Культура
Пиши еще
«Довлатов» Германа и феминистский вестерн: что смотрят на Берлинском фестивале
Егор ЛетовЛетов умер у тебя на глазах
Он убил в себе государство, попал в психушку и стал героем
«Трип для разума, путешествие по телу»
Что происходило за дверями самой закрытой вечеринки в Москве
Голлум из «Властелина колец» расстроился из-за новых ограничений в съемках секса
59-летняя Мадонна выложила еще одно голое селфи
Диджей Smash выложил «гей-видео» с избившим его единороссом
Умер заснявший убийцу сотен тысяч японцев фотограф
Все материалы
Интернет и СМИ
Чувство мема
Американцев и европейцев оскорбляет буквально все. Россиян это смешит
Круче Tor
Богачи вложили миллионы в магазин наркотиков нового поколения
Кто здесь хозяин
Суровые русские и американцы-патриоты глазами лучших фотографов мира
Мужчин заставили побегать с ежами в бюстгальтерах
На телевидении раскрыли секрет идеального поцелуя в кадре
На Первом заступились за Екатерину Андрееву
Женщина-инженер развеяла миф об авторитетности мужчин в своей профессии
Все материалы
Ценности
Надвигается тьма
Почему черный — это новый черный
Девушка с татуировкой про суп повеселила своего соседа в самолете
Доктор смерть
Он качал из людей кровь и создал армию колдунов, чтобы держать в страхе Гаити
Кейт Миддлтон потрясла публику гигантскими изумрудами
Британский дизайнер обула обнаженных моделей
Джиджи Хадид умилила исламистов
За показ хиджабов зрителей заставили заплатить по 200 фунтов
Все материалы
Путешествия
Сидите дома
Почему китайский Новый год — это ад для туристов
В Золотое кольцо России включили еще один город
Все получат: российским отелям присвоят звезды
Что будет с ценами и постояльцами?
Турист вернул в тайский храм украденные кирпичи из-за беспокойной жизни
Задержанные за хранение кораллов россиянки рассказали о тайской тюрьме
Авиабилеты подорожают в 2018 году
В Амстердаме туристам запретили смотреть на проституток
Все материалы
Из жизни
«Помню шок, когда съел борщ»
История англичанина, переехавшего в Петербург
«Мы не боимся ядерных бомб»
Как россияне готовятся к войне и апокалипсису
Вестник апокалипсиса
«Путешественники во времени» рассказывают о страшном будущем. Им никто не верит
Фестиваль испускающих газы порноактрис приправят рэп-баттлом
Проститутка рассказала об особенностях своей напряженной работы и бухгалтерии
Инструктор по скайдайвингу спас жизнь своему ученику в воздухе и погиб
Шестилетняя девочка потребовала от НАСА «достать Плутон из мусорки»
Все материалы
Книга мемов: почему Tesla все-таки крутая
Все хорошее, что придумала и сделала компания Илона Маска
Сегодня ничего не произошло
Длительный тест Hyundai Sonata: итоги, конкуренты, стоимость владения
Тест: угадай машину знаменитости
Вспоминаем, какие тачки стоят в гаражах звезд шоу-бизнеса
Продано! Машины, раскупленные еще до премьеры
Невероятные автомобили, которые скупили до начала продаж
Американские водители попытались объехать пробку и увязли в песке
Кроссовер Mazda CX-9 стал российским
В Тольятти сфотографировали очень высокую внедорожную Lada XRay
Все материалы
Крышу рвет
Дома в Италии раздают по цене поездки на метро
Порки не будет
Печальная история самой знаменитой БДСМ-порностудии мира
«Сын теперь отлично знает, как выглядят проститутки»
Москвичка пожила рядом с «квартирой на час» и открыла для себя много нового
Украинка превратила съемную квартиру в БДСМ-бордель
Гигантский питон в туалете довел домохозяйку до истерики
Ленивый почтальон завалил свой дом чужими письмами
В российских квартирах увеличат высоту потолков
Все материалы